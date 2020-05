Polizei Aachen

POL-AC: Roller entwendet

Stolberg (ots)

Einer Streife fiel gestern Nachmittag um 14.30 Uhr ein Roller in der Zweifaller Straße auf. Der Fahrer war ohne Helm unterwegs. Als die Beamten den Mann kontrollieren wollten, versuchte dieser zu flüchten. Die Fahrt endete schließlich in der Straße Hammerberg - eine Sackgasse. Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass der 15-jährige Fahrer keinen Führerschein hat und der Roller kurz zuvor in der Straße Am Lindchen entwendet wurde. In seinem Rucksack fanden die Polizisten eine geladene Schreckschusspistole.

Der Jugendliche wurde nach der Kontrolle zu seinen Eltern gebracht. Die Pistole wurde sichergestellt. Der Roller konnte wenig später an den Eigentümer übergeben werden. Gleich mehrere Strafverfahren, u.a. wegen bewaffneten Diebstahls und Fahren ohne Fahrerlaubnis, wurden eingeleitet. (am)

