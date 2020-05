POL-AC: Diebstahl aus Anhänger - Zwei Täter festgenommen

Polizei Aachen

Am frühen Dienstagmorgen (12.05.2020) gegen 2 Uhr machten sich nach Zeugenangaben zwei Männer an zwei Anhängern in der Reinhardstraße zu schaffen. Polizeistreifen fahndeten im Nahbereich und trafen im Meisenweg auf zwei Personen 19 und 20 Jahre alt. Bei ihrer Überprüfung fanden die Polizisten Aufbruchwerkzeug und einen Schraubstock. Zudem wurde der 19-Jährige per Haftbefehl gesucht. Die Beamten transportierten die beiden mutmaßlichen Täter zur Wache. Wegen des Haftbefehls blieb der 19-Jährige sofort im Polizeigewahrsam. Der 20-jährige Tatverdächtige wurde nach Klärung des Sachverhalts wieder entlassen. Ein Strafverfahren wegen des besonders schweren Falls des Einbruchdiebstahls leiteten die Beamten gegen beide polizeibekannten Aachener ein. (fp)

