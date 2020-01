Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Unfall gebaut und abgehauen Böchingen, Landauer Straße, 25.01.2020, 23:45 Uhr

Landau (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag befuhr ein VW Vento mit polnischem Kennzeichen die Landauer Straße in Böchingen in Richtung Ortsmitte. An einer Linkskurve kam das Fahrzeug von der Fahrbahn ab und fuhr frontal auf eine Hausecke. Trotz der Auslösung sämtlicher Airbags entfernten sich die beiden Fahrzeuginsassen von der Unfallstelle. Bei dem Fahrer soll es sich um einen ca. 25 jährigen Mann, ca. 180cm groß von hagerer Gestalt handeln. Die Beifahrerin sei ca. 20 Jahre alt, ca. 1,65 cm groß und hätte auffällig rot gefärbtes Haar. Des Weiteren wäre noch ein Schäferhund Welpe mit im Fahrzeug gewesen. Am Fahrzeug entstand ein Totalschaden. Das Haus blieb unbeschädigt. Zeugen die Hinweise auf die Fahrzeuginsassen geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Landau in Verbindung zu setzen.

