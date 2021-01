POL-WHV: Pressemeldung PK Varel 15.01.-17.01.

Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

Sachbeschädigungen im Vareler Wald

In der Nacht zu Samstag wurde im Vareler Wald, unmittelbar an der Sandkuhle, eine Infotafel beschädigt. Des Weiteren wurde am Waldeingang in der Oldenburger Straße (Höhe Wasserturm), ein Verteilerkasten aus dem Erdreich gerissen, so dass die Kabel freigelegt wurden. Zeugen die Hinweise zu den Sachbeschädigungen geben können, werden gebeten sich unter 04451-923-115 mit der Polizei Varel in Verbindung zu setzen.

