Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Räuber festgenommen

Gelsenkirchen (ots)

Erfolg für die Gelsenkirchener Polizei: Sie nahm am heutigen Freitag, 22. Mai, einen Tatverdächtigen für zwei Raubüberfälle am Mittwochmittag, 20. Mai, und Montagmorgen, 18. Mai, auf Bekleidungsgeschäfte im Stadtteil Buer fest. Unsere ursprünglichen Pressemeldungen zu den Überfällen lesen Sie hier: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/51056/4602480 https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/51056/4599915 Den entscheidenden Hinweis gab eine aufmerksame Zeugin. Sie stand mit Zivilfahndern der Polizei in Kontakt. Die Beamten waren in Buer unterwegs und suchten den Räuber. Gegen 10.25 Uhr sah die Hinweisgeberin den Gesuchten. Der bewegte sich auf der Hochstraße in Richtung Fußgängerzone. Kurz darauf stellten die Polizisten den polizeibekannten 40-Jährigen aus Gelsenkirchen und brachten ihn ins Polizeigewahrsam. Zudem beschlagnahmten die Ermittler mehrere Beweismittel.

