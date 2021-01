Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Einbruchsdiebstähle in zwei Praxen - Zeugenaufruf

Varel (ots)

In der Nacht zu heute drangen bislang unbekannte Täter gewaltsam in eine Praxis in der Windallee und in der Lange Straße in Varel ein und erbeuteten dort Bargeld. Zeugen, die im Tatzeitraum zwischen 19.00 Uhr und 07.00 Uhr sachdienliche Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Varel in Verbindung zu setzen - Tel.-Nr.: 04451-9230.

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Wilhelmshaven

Telefon: 04421/942-104

und am Wochenende über 04421 / 942-215

www.polizei-wilhelmshaven.de

www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

