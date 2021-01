Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort - Zeugenaufruf!

Wilhelmshaven (ots)

Im Zeitraum des 04.01.2021, gegen 24.00 Uhr, und dem 09.01.2021, gegen 18.00 Uhr, wurde in der Edzardstraße, Wilhelmshaven, ein brauner Pkw Seat an der Fahrertür erheblich beschädigt. Das Schadensbild deutet darauf hin, dass ein bislang unbekannter Radfahrer den besagten Sachschaden verursachte und im Anschluss sich unerlaubt entfernte. Zeugen, die sachdienliche Angaben zur Aufklärung der Verkehrsstraftat geben können, werden gebeten sich bei der Polizei in Wilhelmshaven zu melden - Tel.-Nr.: 04421 - 9420.

