Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort - Zeuge wird gesucht!

Wilhelmshaven (ots)

Am 11.01.2021, gegen 17.50 Uhr, beschädigte der Führer eines Pkw BMW einen geparkten Pkw Citroen auf einem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes in Wilhelmshaven, Friedenstr. Ein zur Zeit nicht bekannter Zeuge sprach den Geschädigten auf dem Parkplatz an, teilte das Kennzeichen des verursachenden Fahrzeugs mit und entfernte sich ohne Angaben zu seiner Person mitzuteilen. Der unbekannte Zeuge wird gebeten, die Polizei Wilhelmshaven unter der Tel.-Nr.: 04421 - 9420 zu kontaktieren.

