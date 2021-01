Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Wer kennt den Besitzer dieses Fahrrades? - Zeugenaufruf

WilhelmshavenWilhelmshaven (ots)

In den frühen Morgenstunden des 06.01.2021 kam es in Wilhelmshaven, Oldenburger Str., zu einem versuchten Diebstahl von Getränkekisten. Der Anwohner entdeckte den Tatverdächtigen bei der Tatausführung auf der Terrasse, worauf dieser unerkannt flüchtete. In unmittelbarer Tatortnähe konnte ein Damenrad festgestellt werden. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeidienststelle in Wilhelmshaven unter der Tel.-Nr.: 04421 - 9420 in Verbindung zu setzen.

