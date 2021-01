Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Pressemitteilung PK Jever vom 15.01.2021 bis 17.01.2021

Jever/Schortens/Wangerland (ots)

Diebstahl eines mobilen Routers Am Samstag, dem 16. Januar 2021, zwischen 13:14 Uhr und 13:26 Uhr, entwendet ein unbekannter Täter in der Jeverschen Landstraße, Schortens, OT Sillenstede, den mobilen Wireless Lan Router einer Geschwindigkeitsmessanlage. Die Router dient der drahtlosen Übermittlung von Daten an die Geschwindigkeitsmessanlage. Der Diebstahl wird bemerkt, weil die Datenübermittlung nach einer letzten Messung unterbrochen wird. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Jever unter 04461-92110 oder die Polizei in Schortens unter 04461- 984930 entgegen.

Trunkenheit im Verkehr Am Samstag, dem 16. Januar 20210, gegen 02:50 Uhr, wird im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle bei einem 26-jährigen Fahrzeugführer Alkoholbeeinflussung festgestellt. Der junge Mann erreicht bei einer beweissicheren Atemalkoholmessung einen Wert von 0,48 mg/l (0,96 Promille). Die Weiterfahrt mit dem Pkw wird unterbunden, ein Verfahren eingeleitet.

Gebrauch unrichtiger Gesundheitszeugnisse/ Verstoß gegen das Infektionsschutzgesetz Am Samstag, dem 17. Januar 2021, wird Im Rahmen einer Präsenzstreife durch Polizeibeamte der Bereitschaftspolizei wird bei einem 57 - jährigen in der Neue Straße in Jever ein fehlender Mund-Nasen-Schutz festgestellt. Bei der Kontrolle händigt der Betroffene den eingesetzten Beamten ein offensichtlich im Internet heruntergeladenes Gesundheitszeugnis aus.

Verkehrsunfall/Fahren ohne Fahrerlaubnis Ein 19-jähriger befährt am Freitag, dem 15. Januar 2021, um 23:15 Uhr, mit einem geliehenen Pkw den Parkplatz der BBS Jever und verliert bei einem seiner Fahrmanöver die Kontrolle über das Fahrzeug. Er überfährt einen Grünstreifen und kollidiert mit einer Straßenlaterne. Es entstehen Gesamtschäden von etwa 1500 Euro. Bei der Unfallaufnahme wird festgestellt, dass der junge Mann noch gar nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis ist. Er hat den Pkw ohne Kenntnis des Halters in Betrieb genommen, um auf dem dortigen Parkplatz ein wenig zu üben.

Sachbeschädigung Zwischen dem 15. Und 16. Januar 2021, haben unbekannte Täter in der Mühlenstraße in Jever die Rückwand einer dortigen Tankstelle sowie mehrere dort abgestellte Container und Anhänger mit Sprühfarbe verunreinigt. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Jever unter 0446192110 entgegen.

Diebstahl eines landw. Geräts In der Nacht von Samstag zu Sonntag ist es im Wangerland, OT Wiarden, zu einem Diebstahl eines Schwaders der Marke Claas - Landwirtschaftlicher Anhänger zum Heuwenden - in grün gekommen. Der Schwader war dort auf einem Feld abgestellt und ist vermutlich mit einer landwirtschaftlichen Zugmaschine abtransportiert worden. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Jever unter 04461-92110 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

Pressestelle Wilhelmshaven

Telefon: 04421/942-104

und am Wochenende über 04421 / 942-215

www.polizei-wilhelmshaven.de

www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland, übermittelt durch news aktuell