Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Unfall mit verletztem Motorradfahrer

Speyer (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit verletztem Motorradfahrer kam es am Dienstag um 17:58 Uhr in der Waldseer Straße. Ein 27-jähriger PKW-Fahrer wollte an der Kreuzung zur Ruhhecke nach rechts in diese abbiegen, als er von einem auf dem Fahrradweg fahrenden Leichtkraftradfahrer eines 17-Jährigen rechts überholt wurde. Der junge Mann kam durch die anschließende Kollision zu Fall und zog sich leichte Verletzungen zu. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von schätzungsweis 2500 Euro.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell