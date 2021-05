Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Einbruch in Kellerraum

Speyer (ots)

Unbekannte brachen im Zeitraum von Montag, 14:30 Uhr bis Dienstag, 08:30 Uhr in ein Kellerabteil eines Mehrparteienhauses in der Lessingstraße ein und entwendeten Alltagsgegenstände sowie Nahrungsmittel. Der Wert des Diebesgutes muss noch ermittelt werden. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Lessingstraße gesehen haben, werden gebeten sich telefonisch unter 06232/137-0 oder per E-Mail (pispeyer@polizei.rlp.de) bei der Polizei Speyer zu melden

