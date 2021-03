Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Henstedt-Ulzburg. Autofahrer/in flüchtet nach Kollision mit Trafo-Haus der Schleswig-Holstein-Netz AG - Wer kann Hinweise geben?

Bad Segeberg (ots)

In der Norderstedter Straße (Henstedt-Ulzburg) ist es bereits zwischen Februar und Anfang März 2021 zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen, infolgedessen die Polizei Zeugen sowie den/die flüchtige/n Unfallverursacher/in sucht.

So beschädigte in diesem Zeitraum eine unbekannte Person mit einem Fahrzeug das Transformatorenhaus direkt am Fahrbahnrand der Norderstedter Straße in Höhe der Hausnummer 68 erheblich.

Das kleine Gebäude muss komplett erneuert werden. Hinweise auf das verursachende Fahrzeug liegen den Ermittlern nicht vor. Es entstand ein Sachschaden in einer geschätzten Höhe von 80.000 Euro.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang geben können, werden gebeten, ihre Beobachtungen unter 04193 / 99130 der Polizei Henstedt-Ulzburg mitzuteilen.

Weiter fordert die Polizei den/die Unfallverursacher/in auf, sich bitte umgehend bei der Polizei zu melden.

