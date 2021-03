Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Norderstedt - Polizei sucht Tatverdächtige nach diversen Fahrzeugaufbrüchen in Norderstedt-Mitte

Bad Segeberg (ots)

Am Sonntag, 21.03.2021, zwischen 10.00 und 12.00 Uhr, haben Unbekannte in der Tiefgarage in der Rathausallee (Norderstedt) insgesamt drei Fahrzeuge aufgebrochen und einen Sachschaden im unteren vierstelligen Bereich verursacht.

Alle Pkw waren von ihren Besitzern in der jedermann zugänglichen Garage unterhalb des Busbahnhofes abgestellt. Vermutlich wurden die Täter bei der weiteren Tatausführung gestört und flüchteten in unbekannte Richtung.

Alle Behältnisse in den Innenräumen der drei Pkw (Renault Capture, Toyota Aygo und Ford JK8) wurden nach Wertgegenständen durchwühlt. Beute erlangte/n der/die Täter nicht.

Die Polizei fragt, wer in den gestrigen Vormittagsstunden, im Umfeld des Tatortes verdächtige Wahrnehmungen im Zusammenhang mit dieser Tat gemacht hat. Zeugen werden gebeten, ihre Beobachtungen der Polizei Norderstedt unter der Telefonnummer 040 / 528 06 - 0 zu melden.

