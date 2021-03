Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Unna - Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Dortmund und der Kreispolizeibehörde Unna: Ermittlungen wegen versuchten Mordes - Unterbringung in Forensik angeordnet

Unna (ots)

Wie bereits berichtet (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65856/4860777), hat die Polizei nach einem Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus am Beethovenring in Unna am frühen Donnerstagmorgen (11.03.2021) einen 40-jährigen Tatverdächtigen festgenommen.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Dortmund ist der Beschuldigte am Freitagmittag (12.03.2021) wegen versuchten Mordes in Tateinheit mit schwerer Brandstiftung einem Richter am Amtsgericht Unna vorgeführt worden. Dieser ordnete die einstweilige Unterbringung des 40-Jährigen in einer forensischen Einrichtung an.

Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen dauern an.

Weitere Auskünfte erteilt Staatsanwalt Henner Kruse von der Staatsanwaltschaft Dortmund unter der Rufnummer 0172 2913912.

