Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Schwerte - Einbruch in Autohaus - Bargeld und Schlüssel entwendet

Schwerte (ots)

In der Nacht zu Mittwoch (10.03.2021) haben unbekannte Täter eine Fensterscheibe eines Autohauses an der Reichshofstraße eingeschlagen und sich so Zutritt zum Gebäude verschafft.

Sie durchsuchten den Kassen- und Bürobereich und entwendeten mehrere Schlüssel und Bargeld.

Wer hat Verdächtiges bemerkt? Hinweise bitte an die Polizei in Schwerte unter der Rufnummer 02304 921 3320 oder 921 0.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell