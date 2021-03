Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Unna - Weiterer Schwerpunkteinsatz: Polizei führt erneut Alkohol- und Drogenkontrollen im Stadtgebiet durch

Unna (ots)

Die Polizei geht in Unna weiter konsequent gegen Alkohol- und Drogenverstöße am Steuer vor. Bei einem weiteren Schwerpunkteinsatz am Dienstag (09.03.2021) im Stadtgebiet haben die Einsatzkräfte insgesamt 132 Fahrzeuge kontrolliert. 23 Verkehrsteilnehmer unterzogen sich einem Atemalkoholtest, drei Verkehrsteilnehmer einem Drogentest. Die gute Nachricht: Kein Test fiel positiv aus.

Allerdings erfassten die Beamten zehn Ordnungswidrigkeitenanzeigen - unter anderem wegen der Nutzung des Handys - und verhängten 13 Verwarnungsgelder - unter anderem wegen Nichtanlegen des Sicherheitsgurtes.

"Natürlich ist es erfreulich, dass wir bei diesem Schwerpunkteinsatz keinen Verkehrsteilnehmer im Rauschzustand angetroffen haben - so soll es ja auch sein. Wir werden uns auf diesem Ergebnis aber nicht ausruhen und unser konsequentes Vorgehen im Sinne der Verkehrssicherheit in Form von regelmäßigen und unangekündigten Kontrollen stringent fortsetzen. Denn: Alkohol und Drogen am Steuer gehören weiterhin zu den Hauptursachen für zum Teil schwere Verkehrsunfälle mit weitreichenden Folgen", betont Erster Polizeihauptkommissar Uwe Bergmeier, Leiter der Polizeiwache Unna.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell