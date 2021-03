Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Bergkamen - Verkehrsunfall mit Personenschaden - alkoholisierter Fahrzeugführer überschlägt sich

Bergkamen (ots)

Am 06.03.2021 (Sa.), gegen 23.55 Uhr, befuhr ein 27jähriger Fahrzeugführer aus Lünen den Westenhellweg in Bergkamen in Fahrtrichtung Lünen. In Höhe einer Verkehrsinsel der Kreuzung Westenhellweg / Fürstenhof kam der 27jährige nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte zunächst mit einem Baum und einem Verkehrszeichen, welche sich auf der Verkehrsinsel befanden, überschlug sich einmal und kam dann, auf den Rädern quer zur Fahrbahn stehend, zum Stillstand. Der 27jährige wurde bei dem Verkehrsunfall leicht verletzt. Während der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass der 27jährige alkoholisiert war. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein wurde sichergestellt. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 31.500 Euro.

