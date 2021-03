Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Schwerte - Verkehrsunfall mit schwerverletzter Person - Motorradfahrer prallte auf PKW

Schwerte (ots)

Am Donnerstagnachmittag (04.03.2021) fuhr ein 20-jähriger Schwerter mit seinem PKW auf der Straße An der Silberkuhle in Richtung Unnaer Straße und wollte hier nach links abbiegen. Er hielt im Einmündungsbereich an und fuhr an, als der bemerkte, dass ein von links kommender Kleintransporter nach rechts in An der Silberkuhle abbiegen wollte. Dadurch sah er einen von dem Transporter verdeckten 56-jährigen Motorradfahrer aus Menden zu spät, so dass dieser gegen die Fahrerseite des PKW prallte.

Der Motorradfahrer wurde von seinem Fahrzeug geschleudert und blieb mehrere Meter weiter lebensgefährlich verletzt liegen. Er wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Stand heute (05.03.2021) besteht keine Lebensgefahr mehr.

Es entstand ein Sachschaden von insgesamt etwa 8 000 Euro.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell