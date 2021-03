Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Unna - Trickbetrüger erbeuten fünfstelligen Betrag von Seniorin: Polizei sucht Zeugen nach Geldübergabe

Unna (ots)

Nach einem vollendeten Trickbetrug an einer Seniorin am Mittwoch (10.03.2021) in Unna sucht die Polizei Zeugen, die Angaben zur Geldübergabe machen können. Durch eine Betrugsmasche nach klassischem Muster haben die Täter eine fünfstellige Summe erbeutet.

Am Tattag erhielt die 82-Jährige zwischen 09.30 und 10.00 Uhr einen Anruf von einer männlichen Person, die sich Polizeibeamter ausgab. Der Anrufer erklärte, dass die Enkelin der Seniorin in einen Verkehrsunfall verwickelt sein soll, bei dem ein Kind ums Leben gekommen sei. Der Polizeibeamte reichte den Hörer an die vermeintliche Enkelin weiter, die sagte: "Oma, ich brauche deine Hilfe." Danach wurde der Hörer an eine andere männliche Person weitergegeben, die sich als Rechtsanwalt Lindemann ausgab. Dieser sagte der Seniorin, die Staatsanwaltschaft verlange eine fünfstellige Kaution, sonst dürfte die Enkelin nicht gehen.

Wie üblich bei dieser Trickbetrugsmasche, übten die Täter enormen Druck auf die 82-Jährige aus, die den Anrufern glaubte und ihre Bank aufsuchte, um sich die entsprechende Summe zu beschaffen. Trotz skeptischer Rückfragen durch eine Mitarbeiterin stellte das Geldinstitut der Geschädigten den Betrag zur Verfügung.

Wie am Telefon besprochen, begab sich die Seniorin im Anschluss zum vereinbarten Treffpunkt (Falkstraße zwischen Harkortstraße und Im Rutental), um dort einem vermeintlichen Assistenten des Rechtsanwalts das Geld zu übergeben. Samt des fünfstelligen Betrages hat der Mann den Übergabeort verlassen.

Die Geschädigte beschrieb den Abholer wie folgt:

- 180 cm - 35-40 Jahre - sehr schlank - schwarze Haare - blasses Gesicht - schwarze Hose, schwarzer Mantel, schwarzer Schal, schwarzer Mund-Nasen-Schutz - akzentfreies Deutsch

Die Polizei sucht nun Zeugen, die an diesem Tag zwischen 11.00 und 11.30 Uhr im Bereich der Falkstraße zwischen Harkortstraße und Im Rutental verdächtige Personen und Fahrzeuge beobachtet haben und Angaben zur Geldübergabe machen können. Hinweise nimmt die Wache Unna unter der Rufnummer 02303-921 3120 entgegen.

"Dieses skrupellose Vorgehen der Täter, den Tod eines Kindes vorzutäuschen, um von einer Seniorin eine hohe Summe zu erbeuten, ist an Widerlichkeit nicht zu überbieten. Selbst mir als erfahrenem Kriminalbeamten fehlen manchmal die Worte, wenn ich von diesen abscheulichen Methoden erfahre", betont Kriminaldirektor Christoph Strickmann, Leiter der Direktion Kriminalität bei der Kreispolizeibehörde Unna. "Dieser weitere Fall des vollendeten Trickbetrugs bestärkt uns in unserer Entscheidung, den behördenstrategischen Schwerpunkt auf die Bekämpfung von Straftaten zum Nachteil älterer Menschen gelegt zu haben."

Verhaltenstipps bei Anrufen von falschen Polizeibeamten finden Sie hier: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/betrug-durch-falsche-polizisten/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell