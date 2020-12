Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Isselburg-Heelden - Mehrere Einbruchsdelikte an einer Straße

IsselburgIsselburg (ots)

Einbrecher haben in der Nacht zum Mittwoch in Isselburg-Heelden ihr Unwesen getrieben. Die Tatorte liegen allesamt am Uhlenburger Weg: In zwei Fällen blieb es bei Versuchen, im dritten Fall erbeuteten die Täter aus einer Garage ein Mountainbike sowie Werkzeug. Die Polizei bittet um Hinweise an die Kripo in Bocholt: Tel. (02871) 2990.

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken

Thorsten Ohm

Telefon: 02861-900 2204

https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell