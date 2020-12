Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Geräte entwendet

BocholtBocholt (ots)

Werkzeug haben unbekannte Täter in der Nacht zum Freitag aus einer Hausbaustelle in Bocholt gestohlen. Zur Beute zählen verschiedene Geräte der Marke Husqvarna und Makita. Der Tatort liegt am Ulmenweg. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990.

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken

Thorsten Ohm

Telefon: 02861-900 2204

https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell