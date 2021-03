Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Werne - Exhibitionist entblößt sich vor Frau - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Werne (ots)

Ein bislang unbekannter Mann hat sich am Donnerstag (11.03.2021) gegen 12.40 Uhr im Bereich der Straße Am Fischerhof und der Lippebrücke in Werne vor einer Frau entblößt und exhibitionistische Handlungen an sich vorgenommen. Die Geschädigte ist daraufhin weggerannt und informierte die Polizei.

Der Täter wurde wie folgt beschrieben:

- ca. 60 Jahre - 170-175 cm - dünn - hellrote, mittellange, in alle Richtungen abstehende Haare - rotfarbener Bartwuchs - Stoffhose - hellgrüne Jacke

Die Polizei sucht Zeugen, die den Mann gesehen haben. Hinweise nimmt die Wache Werne unter der Rufnummer 02389-921 3420 entgegen.

