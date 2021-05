Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrsunfall in der Dudenhofener Straße in Berghausen

Römerberg (ots)

Am Dienstag, 18.05.2021, gegen 16:30 Uhr kam es in der Dudenhofener Straße in Römerberg zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein ortseinwärts fahrender 63-jähriger PKW-Fahrer gegen ein massives Hoftor fuhr und daraufhin die vordere rechte Radaufhängung brach. Bezüglich der Unfallursache besteht ermittlungsbedarf.

Der PKW-Fahrer wurde aufgrund der Airbag-Auslösung vom Rettungsdienst medizinisch versorgt und anschließend in ein Krankenhaus verbracht. Der PKW musste abgeschleppt werden.

Zeugen des Vorfalls, insbesondere zum Unfallzeitpunkt entgegenkommende Fahrzeugführer und der Fahrzeugführer unmittelbar hinter dem verunfallten PKW, werden gebeten sich bei der Polizei Speyer telefonisch unter 06232/137-0 oder per E-Mail unter pispeyer@polizei.rlp.de zu melden.

