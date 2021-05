Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrskontrollen in der Geibstraße

Speyer (ots)

Eine Kontrollstelle wurde am Dienstag im Zeitraum von 13:00 Uhr bis 15:30 Uhr in der Geibstraße eingerichtet. Bei 40 kontrollierten Fahrzeugen wurden insgesamt 15 Verstöße festgestellt. Die Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer konnten Dokumente nicht vorzeigen oder waren nicht in Besitz einer Warnweste bzw. eines Verbandskastens. In einem Fall kam es zu einer Verwarnung aufgrund eines nicht angelegten Sicherheitsgurtes. Zudem war ein 37-jähriger Rollerfahrer ohne gültige Fahrerlaubnis unterwegs. Dieser muss sich nun einem Strafverfahren unterziehen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell