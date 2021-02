Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Unfall unter Alkoholeinfluss und ohne Führerschein

Pirmasens (ots)

Heute, gegen 01:45 Uhr, wurde die Polizei von Anwohnern telefonisch darüber in Kenntnis gesetzt, dass in der Schwanenstraße ein blauer Pkw mit quietschenden Reifen auf- und abfahren würde. Vor Ort hatte der 25-jährige Fahrer aus Pirmasens gerade einen Unfall verursacht. Er saß beim Eintreffen der Polizei noch auf dem Fahrersitz eines Ford Mondeo. Der Mann hatte wohl versucht, rückwärts von der Schwanenstraße in die Zwingerstraße zu rangieren und war dabei mit einer Hauswand kollidiert. Danach setzte er nach vorne und rammte einen ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparkten VW Golf. Der Mondeo musste abgeschleppt werden. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,89 Promille. Wie sich zudem herausstellte, hat der Unfallverursacher den Pkw ohne Wissen des Halters und ohne gültige Fahrerlaubnis genutzt. Der Gesamtschaden wird auf knapp 6000 Euro geschätzt. Entsprechende Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet. pips

