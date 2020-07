Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: schwer verletzter Fußgänger, Zeugen gesucht

Tönisvorst-St. Tönis (ots)

Am heutigen 14.07.20 gegen 16:30 Uhr stürzte ein 53jähriger Rollatorfahrer aus Krefeld auf der Krefelder Str. in St. Tönis. Er zog sich so schwere Kopfverletzungen zu, so das er mittels Rettungshubschrauber den Sana-Kliniken in Duisburg zugeführt werden musst. Da der Hergang des Sturzes unbekannt ist, bittet die Polizei darum, dass sich mögliche Zeugen der Unfallherganges beim Verkehrskommissariat in Viersen unter der Rufnummer 02162/377-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Viersen



Leitstelle

Johannes-Theodor Pasch

Telefon: 02162 / 377 - 1150

während der Bürodienstzeiten: 02162/377-1191

Fax: 02162 / 377 - 1155

E-Mail: pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell