Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: 2 leichtverletzte Personen nach Verkehrsunfall

Tönisvorst-St. Tönis (ots)

Am heutigen 14.07.20 um 14:55 Uhr befuhr eine 21jährige Brüggenerin die Linksabbiegerspur des Südrings um in Richtung Kempen abzubiegen. Dabei missachtete den Vorrang einer die entgegenkommende 75jährigen Dülkener PKW-Fahrerin, wodurch es zum Zusammenstoß der beiden Unfallbeteiligten kam. Die Unfallstelle und zuführende Straßen wurde durch die Feuerwehr Tönisvorst und Polizei für ca. 2 Stunden abgesperrt. Beide Fahrzeugführer wurden leichtverletzt und in die Krankenhäuser Kempen und Süchteln gebracht.

