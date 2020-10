Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Randalierer landete im Gewahrsam

Gelsenkirchen (ots)

Im Polizeigewahrsam landete ein 45-Jähriger, nachdem er am frühen Sonntagmorgen, 4. Oktober, mehrere Autofahrer und Passanten im Kreuzungsbereich Ringstraße/Hiberniastraße in Bulmke-Hüllen lauthals angeschrien hatte. Der Vorfall ereignete sich gegen 2.35 Uhr. Eine Streifenwagenbesatzung wurde auf den alkoholisierten und aggressiven Mann aufmerksam. Als die Beamten den Essener kontrollieren wollten, beleidigte und bedrohte er diese mehrfach. Zur Verhinderung von Straftaten wurde der Randalierer in Gewahrsam genommen. Dabei leistete der 45-Jährige Widerstand, die Polizisten mussten auch Pfefferspray einsetzen. Anschließend verbrachte der Essener die restliche Nacht im Gewahrsam. Verletzt wurde niemand.

Rückfragen bitte an:

Polizei Gelsenkirchen

Christopher Grauwinkel

Telefon: +49 (0) 209 365-2010 bis 2014

E-Mail: pressestelle.gelsenkirchen@polizei.nrw.de

https://gelsenkirchen.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell