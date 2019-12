Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Trickbetrüger erbeuten Schmuck und Bargeld

Hamm-Mitte (ots)

Am Sonntag, 1. Dezember 2019, gegen 23.50 Uhr, erhielt eine 64-jährige Frau aus Hamm einen Anruf durch einen unbekannten Betrüger, der sich als Polizeibeamter ausgab. Er täuschte der Frau vor, dass ihr Eigentum aufgrund einer im Stadtgebiet tätigen Verbrecherbande in Gefahr sei. Die Polizei habe bereits zwei Täter festgenommen, allerdings seien zwei Weitere noch auf der Flucht.

Die Frau packte auf Anweisung der Betrüger daraufhin Schmuck und ihre Debitkarte in eine Tüte. Diese wurde noch in derselben Nacht durch einen unbekannten Mann an ihrer Wohnanschrift an der Josef-Wiefels-Straße abgeholt.

Der Abholer konnte wie folgt beschrieben werden: Er ist etwa 30 Jahre alt und zirka 1,80 Meter groß. Er hat eine schmale, sportliche Figur und ein rundliches Gesicht. Außerdem trägt er kurze, dunkelblonde Haare und einen "Prinz Eisenherz"-Haarschnitt. Zudem trug der Unbekannte eine dunkelblaue Hose, schwarze Schuhe und einen graublauen Blouson. Im Gesicht waren Narben erkennbar.

Sowohl der Anrufer, als auch der Abholer sprachen akzentfrei Deutsch. Am Telefon gab sich der Anrufer als Herr Petersen aus. Hinweise zur Identität der Täter nimmt die Polizei Hamm unter der Rufnummer 02381 916-0 entgegen.

Die Polizei rät: Machen Sie am Telefon keine Angaben zu Wertgegenständen. Zudem wird Sie die Polizei niemals dazu auffordern, Wertgegenstände herauszugeben. (je)

