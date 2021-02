Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Zwei Männer und zwei Frauen verhüllen Mahnmal und Mahntafel der ehemaligen jüdischen Synagoge

Zweibrücken (ots)

Zeit: 14.02.2021, 16:30 Uhr. Ort: Zweibrücken, Ritterstraße/Ecke Wallstraße. SV: Vier dunkel gekleidete Personen mittleren Alters - nach Beobachtungen eines Zeugen zwei Männer und zwei Frauen - haben am Sonntagnachmittag das Mahnmal und die Mahntafel der ehemaligen jüdischen Synagoge mit je einem gelben Bettlaken verhüllt und sich und ihr "Werk" im Anschluss mittels Handy fotografiert bzw. videografiert. Trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung konnten die vier Personen nicht mehr festgestellt werden. Am Mahnmal und an der Mahntafel entstand kein Sachschaden. Eine strafrechtliche Relevanz des Vorfalls ist derzeit nicht ersichtlich.

Die Polizeiinspektion Zweibrücken (Tel. 06332/9760 bzw. pizweibruecken@polizei.rlp.de) bittet um Zeugenhinweise zu dem außergewöhnlichen Vorfall, dessen Hintergründe noch unklar sind.

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell