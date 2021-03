Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: Verkehrsunfall - Auto bleibt auf dem Dach liegen - ein Fahrer leicht verletzt

Freiburg (ots)

Nach einer Kollision am Dienstagabend, 30.03.2021, in Bad Säckingen blieb eines der beteiligten Autos auf dem Dach liegen. Der 48-jährige Fahrer erlitt leichte Verletzungen. Gegen 19:30 Uhr hatte der Mann an der Kreuzung Trottäcker/Glarnerstraße einem von rechts kommenden 28 Jahre alten VW-Fahrer die Vorfahrt nicht eingeräumt. Die Autos der Männer stießen in der Folge zusammen, wobei der Opel des 48-jährigen Mannes sich dabei überschlug und auf dem Dach zum Liegen kam. Der VW-Fahrer überstand den Zusammenstoß unverletzt. Der entstandene Sachschaden liegt bei insgesamt ca. 7000 Euro.

