Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Müllheim: Geldausgabeautomat aufgebrochen - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

In der Nacht von Montag, 29.03.2021 auf Dienstag, 30.03.2021, hebelten unbekannte Täter den am Randes des Industriegebiet, in der Schliengener Strasse in Müllheim angebrachten Geldausgabeautomaten auf und entwendeten einen Bargeldbetrag in derzeit noch nicht definierbarer Höhe.

Die Kriminalpolizei Freiburg (Tel.: 0761-882-2880) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die Hinweise geben können oder verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell