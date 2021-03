Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg: Erneute Auto-Korso-Demonstration

Freiburg (ots)

Wie in den vergangenen Wochen fand auch am Abend des gestrigen Dienstag, 30.03.2021, ab 18:30 Uhr eine Corona-kritische Demonstration in Form eines Autokorsos beginnend im Stadtkreis Freiburg statt.

Etwa 115 Fahrzeuge fanden sich auf dem Parkplatz Suwonallee ein, der Autokorso setzte sich um 18:36 Uhr auf der vorgegebenen Strecke in Bewegung. Um 18:47 Uhr fiel ein Fahrzeug innerhalb des Korsos auf, welches entgegen der Auflagen permanent die Hupe betätigte. Im weiteren Verlauf des Korsos wurde aus diesem Fahrzeug heraus, zusätzlich zum Hupen, durch den Beifahrer ein Megaphon zur "Beschallung" in Richtung verschiedener Wohngebäude eingesetzt. Am Zielort wurden die Personalien der beiden Fahrzeuginsassen festgestellt, ein Ordnungswidrigkeiten-Verfahren wird eingeleitet.

Zudem befand sich im Autokorso ein Pkw mit Anhänger, auf welchem eine Lautsprecheranlage montiert war.Im späteren Verlauf der Versammlung, insbesondere im Bereich Breisach und Ihringen, wurde festgestellt, dass durch diese Lautsprecheranlage entgegen den Versammlungsauflagen wiederholt Wohngebäude beschallt wurden. Auch hierzu folgen Ermittlungen bezüglich des Auflagenverstoßes.

Im Streckenverlauf kam es zu mehreren kurzfristigen Blockadeaktionen gegen den Korso. So blockierte gegen 18:55 Uhr eine Gruppe Radfahrer im Bereich der Elsässer Straße den Autokorso kurzzeitig. Gegen 19:00 Uhr wurde durch einen Teilnehmer des Autokorsos mitgeteilt, dass aus einer Hecke im Bereich Elsässer-Straße/Auwaldstraße Gegenstände gen Autos geworfen wurden. Ob es hierdurch zu Sachschaden kam ist bislang unklar. In Bötzingen stellte sich im Bereich der Bergstraße gegen 19:50 Uhr eine männliche Person auf die Wegstrecke des Korsos, wodurch die Fahrt kurzzeitig unterbrochen wurde. Der Korso konnte nach wenigen Minuten seine Fahrt fortsetzen.

Gegen 21:30 Uhr wurde durch den Autokorso der Zielort in Ihringen erreicht. Zu diesem Zeitpunkt trafen noch 114 Fahrzeuge des Korsos am Ziel ein. Ein Autokorso-Teilnahmer trommelte bei Ankunft lautstark, wodurch sich Anwohner gestört fühlten. Der Mann wurde durch Einsatzkräfte angesprochen und das Trommeln untersagt.

Durch die Versammlungsleiterin wurde um 21:35 Uhr die Versammlung für beendet erklärt. Hiernach verließen die teilnehmenden Fahrzeuge zügig den Zielort. Zu weiteren Verstößen kam es nicht mehr.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell