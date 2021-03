Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Höchenschwand: schwerer Verkehrsunfall auf der B 500 - eine Person verstorben

Am Dienstag, 30.03.2021, kurz vor 12.00 Uhr, ereignete sich auf der Bundesstraße 500, in Höhe Frohnschwand, ein schwerer Verkehrsunfall, bei welchem ein 66-jähriger Pkw-Fahrer an der Unfallstelle verstarb.

Der Pkw-Fahrer befuhr die Bundesstraße bergwärts und kam wohl aus hier noch ungeklärten Gründen auf die Gegenfahrbahn. Dort kam es zu einer Frontalkollision mit einem entgegenkommenden Lkw. Der 66-Jährige wurde in seinem Pkw eingeklemmt und musste von der Feuerwehr geborgen werden. Der Lkw-Fahrer wurde leicht verletzt vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der gesamte Sachschaden beträgt etwa 125.000 Euro.

Wegen der Unfallaufnahme, der Bergung der Fahrzeuge und Reinigung der Fahrbahn war die Bundesstraße mehrere Stunden gesperrt.

