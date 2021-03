Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Efringen-Kirchen: Auffahrunfall auf der Kreisstraße - Motorradfahrer schwer verletzt

Freiburg (ots)

Am Montag, 29.03.2021, gegen 16.40 Uhr, befuhren eine PKW-Fahrerin und ein Motorradfahrer die Kreisstraße 6351 von Efringen kommend in Richtung Kandern. Die Pkw-Fahrerin wollte nach links in Richtung Mappach abbiegen, musste aber verkehrsbedingt auf der Kreisstraße anhalten. Der Motorradfahrer bemerkte dies wohl zu spät und fuhr ungebremst auf den stehenden Pkw auf. Schwer verletzt wurde der Motorradfahrer vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der Pkw und das Motorrad waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden beträgt etwa 8.000 Euro.

