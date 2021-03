Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen/ Tiengen: Versuchter Autoaufbruch - Zeugensuche!

Seinen Ford parkte am Samstag, 27.03.2021 gegen 21.30 Uhr ein 60 Jahre alter Mann in der Adenauerstraße in Tiengen. Als er am Sonntag, 28.03.2021 gegen 13.30 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehrte stellte er Beschädigungen an der Beifahrertüre im Bereich des Außenspiegels fest. Hier wurde mit einem Gegenstand versucht die Türverriegelung zu öffnen. Das Polizeirevier Waldshut-Tiengen (07751/8316-531) hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen im oben genannten Zeitraum in der Adenauerstraße gemacht haben, sich mit ihnen in Verbindung zu setzen.

