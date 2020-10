Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Tür hält Einbruchversuch stand

Kaiserslautern (ots)

Ein Imbissladen in der Fackelstraße war in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag das Ziel von Einbrechern. Am Donnerstagmorgen wurde festgestellt, dass sich Unbekannte über Nacht an der Eingangstür zu schaffen gemacht hatten. Es gelang ihnen aber nicht, die Tür zu öffnen. Zurück blieben Beschädigungen an der Tür und am Türknauf.

Bislang gibt es keine Hinweise auf mögliche Täter. Die Tatzeit liegt zwischen Mittwochabend, 19.30 Uhr, und Donnerstagmorgen, 6.40 Uhr. Zeugen, denen in diesem Zeitraum etwas Verdächtiges aufgefallen ist, werden gebeten, sich unter der Nummer 0631 / 369 2620 bei der Kripo zu melden. |cri

