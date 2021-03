Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen/ Waldshut: Unfallflucht nach Parkplatzrempler - Polizei sucht Zeugen!

Freiburg (ots)

Ihren weißen VW Polo parkte am Montag, 29.03.2021 gegen 11.30 Uhr eine Frau vor dem Takko-Geschäft in der Robert-Gerwig-Straße. Als sie kurz darauf vom Einkaufen zurückkam bemerkte sie einen Schaden an der Fahrertüre ihres Polos. Vermutlich wurde dieser beim Ein- oder Ausparken verursacht und laut Spurenlage müsste das Verursacherfahrzeug klein und rot gewesen sein. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 2000 Euro. Das Polizeirevier Waldshut-Tiengen (07751/8316-531) hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise zum Verursacherfahrzeug machen können, sich mit ihnen in Verbindung zu setzen.

