Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Hausfriedensbruch

Bad Gandersheim (ots)

Bad Gandersheim, Hildesheimer Straße, Sonntag, 31.01.21, 06.30 Uhr

BAD GANDERSHEIM (schw) - Am Sonntag, 31.01.21, gegen 06.30 Uhr wurden durch den Eigentümer eines an der Hildesheimer Straße ansässigen Gesundheits- und Fittnessparks ungewöhnliche Geräusche aus dem Bürotraktes des Gebäudes wahrgenommen. Bei einer Nachschau in den Räumlichkeiten konnte ein unbekannter Mann durch den Eigentümer angetroffen werden, der nach Entdeckung den Bürotrakt verließ. Aufgrund der Gesamtumstände konnte ein versuchter Einbruchdiebstahl ausgeschlossen werden. Vielmehr sprach die Gesamtsituation dafür, dass sich der Mann, bei dem es sich um einen ca. 40 - 50-jährigen, schlanken Mann mit dünnem, blondem Haar gehandelt haben soll für einen Hausfriedensbruch, bei dem dieser widerrechtlich in die Räumlichkeiten eindrang, um dort zu nächtigen. Zeugen, die in dem Zeitraum von Samstag, 30.01.21, 20.00 Uhr bis Sonntag, 31.01.21, 06.30 Uhr im Bereich des Gesundheits- und Fittnessparks an der Hildesheimer Straße verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Bad Gandersheim in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell