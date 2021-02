Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Kripo ermittelt nach Brand mit Todesfolge

Dormagen (ots)

Am Mittwoch (17.02.), um kurz nach 14 Uhr, rückten Feuerwehr und Polizei zur Tizianstraße in Dormagen-Horrem aus. Durch Angehörige war ein lebloser Mann in seinem Haus aufgefunden worden. Nach ersten Erkenntnissen war es zuvor zu einem weitestgehend unbemerkten Brandgeschehen in dem Einfamilienhaus gekommen. Vor Ort mussten die Einsatzkräfte mit besonderer Vorsicht vorgehen aufgrund einer deutlich erhöhten Konzentration von giftigen Rauchgasen in der Luft. Zur Brand- und Todesursache ermittelt nun die Kripo. Es ergaben sich bislang keine Hinweise auf ein Fremdverschulden. Die Ermittlungen dauern an.

