Polizei Bielefeld

POL-BI: Ladendieb erbeutet Parfum

BielefeldBielefeld (ots)

MK / Bielefeld / Mitte - Ein Ladendetektiv hat am Dienstagmittag, 15.12.2020, einen Parfumdieb in einem Drogeriemarkt an der Bahnhofstraße gestellt. Der Dieb musste nach den Ermittlungen der Polizei die Haft antreten.

Ein 38-jähriger rumänischer Staatsangehöriger hielt sich gegen 14:00 Uhr in der Drogeriemarktfiliale in Nähe der Arndtstraße auf. Er ließ zwei Parfumflakons, im Wert von knapp 250 Euro, in einer Hosen- und in einer Jackentasche verschwinden.

Dieser Diebstahl blieb dem Kaufhausdetektiv nicht verborgen und er sprach den 38-Jährigen mit den unbezahlten Artikeln beim Verlassen des Geschäfts an. Zudem informierte er die Polizei.

Beamte der Stadtwache nahmen den rumänischen Ladendieb fest. Er besitzt keinen Wohnsitz in Deutschland und spricht kein Deutsch. Nach den Ermittlungen der Kriminalpolizei beantragte die Staatsanwaltschaft Bielefeld einen Haftbefehl. Ein Richter des Amtsgerichts Bielefeld ordnete Haft für den 38-Jährigen bis zu seiner Gerichtsverhandlung an.

