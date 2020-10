Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Einbruch in Wohnhaus in Berne +++ Zeugen gesucht

DelmenhorstDelmenhorst (ots)

Am Dienstag, 27. Oktober 2020, teilten aufmerksame Nachbarn gegen 13:00 Uhr mit, dass in ein Einfamilienhaus in der Bootsbauer Straße in Berne eingebrochen werde.

Zwei bislang unbekannte Täter nutzen die Abwesenheit der Bewohner und drangen durch Einschlagen einer Fensterscheibe in das Wohnhaus ein. Ob Wertgegenstände entwendet wurden, ist derzeit noch nicht bekannt.

Die Beamten der Polizei Brake leiteten eine sofortige Nahbereichsfahndung nach den Tätern ein, konnten diese jedoch nicht mehr antreffen.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04401/935-0 mit der Polizei Brake in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Lorena Lemke

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch

Pressestelle

Telefon: 04221-1559104

E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de

Internet: www.polizei-delmenhorst.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell