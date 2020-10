POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Alkoholisierter Täter nach versuchtem Einbruch in Sage festgenommen

Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

Am Dienstag, 27. Oktober 2020, 00.40 Uhr, versuchte ein 39-jähriger Großenkneter gegen 00:40 Uhr mittels eines Metallständers eine Scheibe einer Tankstelle an der Sager Straße einzuschlagen, um sich Zutritt zum Gebäude zu verschaffen.

Als ein Zeuge erschien, flüchtete der Täter, kehrte aber zum Tatort zurück und konnte dort von eingetroffenen Polizeikräften festgestellt werden. Der Täter trug zu dieser Zeit ein größeres Gartengerät in der Hand, das er zuvor aus einem unverschlossenen Gartenhaus in der Straße Auf der Höhe entwendete. Das Gerät wurde sichergestellt. Die Schadenshöhe am Tankstellengebäude ist bislang unbekannt.

Im Rahmen der Ermittlungen ergab sich zudem der Verdacht, dass der 39-Jährige vor den Taten einen Pkw im öffentlichen Verkehrsraum führte, obwohl er unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln und alkoholischer Getränke stand. Auf einer nahgelegenen Dienststelle erfolgte eine Blutprobenentnahme. Der Führerschein des 39-Jährigen wurde beschlagnahmt.

Der Täter, bei dem es sich um einen 39-jährigen Großenkneter handelte, wurde zunächst vorläufig festgenommen, da dessen Personalien zunächst unbekannt waren. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen und erfolgter Identitätsfeststellung konnte der 39-Jährige nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Oldenburg die Polizeidienststelle wieder verlassen.

