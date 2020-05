Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: Jugendlicher stößt mit seinem Leichtkraftrad gegen Pkw - leicht verletzt

Freiburg (ots)

Am Montagabend, 04.05.2020, ist ein Jugendlicher in Bad Säckingen mit seinem Leichtkraftrad gegen einen Pkw gestoßen. Dabei verletzte er sich leicht und kam zur Beobachtung in ein Krankenhaus. Gegen 22:10 Uhr war der 17-jährige Yamaha-Fahrer beim Einfahren von der Bergseestraße auf die B 34 zu weit nach links geraten und mit einem auf der dortigen Linksabbiegespur befindlichen Audi einer 56 Jahre alten Frau kollidiert. Der junge Mann stürzte in der Folge auf die Straße. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus. Der Blechschaden an beiden Fahrzeugen blieb mit insgesamt ca. 1300 Euro überschaubar.

