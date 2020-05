Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Endingen: Vorfahrt missachtet - Auto contra Radfahrer

Freiburg (ots)

LANDKREIS EMMENDINGEN

Am Montag, dem 04.05.2020, gegen 09.23 Uhr, kam es an der Kreuzung Dielenmarktstraße/Bachstraße zu einem Verkehrsunfall. Ein Pkw-Fahrer befuhr die Dielenmarktstraße und übersah hierbei einen auf der Bachstraße fahrenden vorfahrtsberechtigten Radfahrer. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß, wobei der Radfahrer verletzt und in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht wurde. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von ca. 3000 Euro.

