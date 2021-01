Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 210104 - 0012 Frankfurt-Fechenheim: Briefkasten in die Luft gesprengt

FrankfurtFrankfurt (ots)

(wie) Am gestrigen Sonntag detonierte eine Briefkasten- und Klingelanlage gegen 8:30 Uhr morgens an einem Mehrfamilienhaus in der Max-Eyth-Straße.

Ersten Ermittlungen zufolge haben Unbekannte Pyrotechnik der Kategorie 4 in einen Briefkasten des Mehrfamilienhauses gesteckt und zur Umsetzung gebracht. Dabei wurde die Briefkastenanlage mit integrierter Klingelanlage, welche in die Hausfront eingelassen war, komplett zerstört. Teile der Anlage konnten noch 25 Meter entfernt aufgefunden werden. Es entstand ein Sachschaden im mittleren vierstelligen Bereich.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion aufgenommen. Hinweise können an das 18. Polizeirevier unter der Telefonnummer 069 / 755-11800 oder an jede andere Dienststelle gegeben werden.

