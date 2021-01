Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 210104 - 0011 Frankfurt-Bahnhofsviertel: Mann missachtet Corona-Verordnung und wehrt sich gegen Polizeikontrolle

FrankfurtFrankfurt (ots)

(em) Gestern Nachmittag (03.01.2021) hat sich ein 32-jähriger Mann nicht an die aktuell geltende Corona-Verordnung gehalten. Als die Polizei ihn darauf hinwies, wurde er tätlich.

Gegen 14.00 Uhr war eine Polizeistreife in der Elbestraße unterwegs, als ihr ein Mann auffiel, welcher keine Mund-Nasen-Bedeckung trug und ein Bier in der Hand hielt. Die Streife sprach den Unbekannten an und erklärte ihm, dass in diesem Bereich eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen sei und kein Alkohol konsumiert werden dürfte. Dieser schien jedoch wenig interessiert und drehte sich weg. Daraufhin vergewisserten sich die Beamten, dass der Mann Deutsch spricht und erklärten ihm die geltende Corona-Verordnung erneut. Nun holte der Unbekannte zwar eine Maske heraus, legte diese aber so an, dass nur sein Kinn bedeckt wurde. Einer der Polizisten zeigte ihm mit seiner eigenen Mund-Nasen-Bedeckung, wie diese korrekt aufzusetzen sei. Der Mann winkte ab und drehte sich erneut weg. Als der Unbekannte nach seinem Ausweis gefragt wurde, tat er so, als hätte er nichts gehört. Einer der Beamten erklärte ihm daraufhin, dass er ihn nun nach einem Ausweisdokument durchsuchen würde. Die Gleichgültigkeit wich kurzerhand und der Mann ging den Polizisten tätlich an. Der Unbekannte wurde daraufhin zu Boden gebracht. Trotz immenser Gegenwehr gelang es der Streife den 32-Jährigen festzunehmen und zur Dienststelle zu verbringen.

Nach der Durchführung der polizeilichen Maßnahmen wurde der 32-jährige Mann wieder entlassen. Sein Verhalten führte nicht nur zur Ahndung des Verstoßes gegen die Corona-Verordnung. Gegen ihn wird nun auch wegen des Verdachts des Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt. Die Ermittlungen dauern an.

