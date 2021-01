Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 210103 - 0009 Frankfurt-Sindlingen: Brandstiftung an Autos und Gartenhütte

FrankfurtFrankfurt (ots)

(ne)In Sindlingen kam es gestern Abend bzw. heute Nacht dreimal zu Bränden, die mutmaßlich vorsätzlich gelegt wurden. Verletzt wurde niemand. Gegen 18:15 Uhr brannte in der Heussleinstraße eine Gartenhütte. Bei Eintreffen der Polizei und der Feuerwehr stand diese in Vollbrand und wurde dadurch vollständig zerstört. Rund eine Stunde später wurde der Brand eines Kleintransporters (MB Sprinter) in der Straße zur Internationalen Schule gemeldet. Hier war der Motorraum des Fahrzeugs in Brand geraten, welcher durch die Feuerwehr abgelöscht wurde. Um 2:15 Uhr heute Nacht kam es schließlich zu Bränden an mindestens drei geparkten Pkw in der Allesinastraße. Möglicherweise war das Feuer an einem Auto ausgebrochen und griff auf die weiteren Fahrzeuge über. Die Flammen griffen dann in der Folge auf die Fassaden zweier angrenzenden Wohnhäuser über, wovon nur eines bewohnt ist. Noch frühzeitig hatten Anwohner eine Art Knallgeräusch wahrgenommen und daraufhin den ersten brennenden Pkw bemerkt. Ein Bewohner verständigte zügig die Feuerwehr und weckte die Bewohner der anderen Wohnungen. Glücklicherweise wurde niemand verletzt, die Feuerwehr löschte die Brände. Die Bewohner konnten anschließend zurück in ihre Wohnungen. Der gesamte Sachschaden wird auf über 100.000 Euro geschätzt. Die Polizei geht derzeit in allen drei Fällen davon aus, dass die Brände vorsätzlich und auf bislang unbekannte Weise gelegt wurden. Ob ein Zusammenhang zwischen den Taten besteht, ist jedoch noch unklar. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise zu den Ereignissen geben können, werden gebeten, sich mit dem 17. Polizeirevier unter der Rufnummer: 069 - 755 11700 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell