Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 210103 - 0006 Frankfurt-Dornbusch: Terrassentür angezündet

FrankfurtFrankfurt (ots)

(ne)Eine 39-jährige Frau hatte am späten Freitagabend die Terrassentür einer Erdgeschosswohnung in der Carl-Goerdeler-Straße angezündet. Verletzt wurde niemand. Die 39-jährige Frankfurterin hatte sich zur Wohnung einer 23-jährigen Bekannten begeben und laut Zeugenangaben im Bereich der Terrassentür Brandbeschleuniger ausgebracht und diesen angezündet. Die 23-Jährige konnte das Feuer schnell löschen, sie und ihr anwesender Partner (39 Jahre) sowie ein Kind (1 Jahr) blieben unverletzt. Lediglich die Tür und der Dielenboden wurden beschädigt. Hintergrund der Tat dürften Streitigkeiten zwischen den beteiligten Personen sein. Die 39-Jährige konnte im Nachgang festgenommen werden und kam in eine Haftzelle des Polizeipräsidiums. Gegen sie wird nun wegen versuchten Mordes und schwerer Brandstiftung ermittelt. Die Ermittlungen dauern an.

